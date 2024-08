Lieke Nooijen, victorieuse, se sent "de nouveau très forte"

"Je me sentais de nouveau très forte aujourd'hui", s'est réjouie la cycliste néerlandaise Lieke Nooijen (Visma-Lease a Bike) mardi après sa victoire à l'Egmont Cycling Race (1.2).

Fin juillet, la coureuse de 23 ans s'était déjà imposée en Pologne lors de deux étapes, dont un contre-la-montre, et au classement général du Princess Anna Vasa Tour (2.2). En remportant aussi Ekeren-Deurne (1.1) l'an dernier, Lieke Nooijen compte désormais cinq victoires à son palmarès.

"À un moment, le calme s'est fait sentir dans le peloton. J'ai alors pensé que c'était l'occasion de rattraper Lea Fuchs", s'est remémorée la Néerlandaise. "Quand je suis arrivée à sa hauteur, j'ai vu qu'elle manquait de jus. J'ai roulé à mon propre rythme et elle a lâché. Après, j'ai maintenu la cadence. J'ai entendu que je mettais plus de distance encore avec le reste du groupe. Je suis bonne en contre-la-montre, donc j'ai tout de suite su que ça se présentait bien." Il restait alors plus de 40 kilomètres à parcourir.