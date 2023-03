Lotte Kopecky: "Le Ronde est déjà à mon palmarès, pas encore Paris-Roubaix"

"Je suis très impatiente de disputer le Tour des Flandres", a déclaré Kopecky. "Nous avons reconnu une partie du parcours aujourd'hui. J'espère qu'il ne pleuvra pas dimanche. Le Koppenberg est en très mauvais état. J'ai vu récemment beaucoup d'images de l'année dernière. Elles me donnent la chair de poule. Nous serons au départ à Audenarde avec une équipe très forte, mais nous ne sommes pas imbattables. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tout se passe bien, même si nous gagnons beaucoup de courses. Chaque membre de l'équipe SD Worx a un plan tactique en tête. Nous allons toutes mettre ces plans en commun ce soir, puis nous élaborerons notre plan de bataille."

La plus grande opposition pour Kopecky viendra peut-être de sa propre équipe ? "Si je dois considérer mes coéquipières comme des concurrentes, alors nous sommes mal parties, non ? Aux Strade Bianche, Demi Vollering et moi n'avons peut-être pas très bien communiqué et nous avons eu un moment un peu bizarre après la course. Demi et moi sommes amies. Nous nous entendons très bien. Les Strade sont loin derrière nous. Nous devons maintenant élaborer un bon plan. Je serai heureuse si quelqu'un de notre équipe gagne. Paris-Roubaix est en fait un peu plus important pour moi que le Ronde. Le Ronde je l'ai déjà gagné. Roubaix ne fait pas encore partie de mon palmarès", a conclu Kopecky.