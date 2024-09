Lotte Kopecky remporte la troisième édition et repart également avec le maillot à pois

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) a remporté la troisième édition du Tour de Romandie féminin (WorldTour) dimanche. La troisième et dernière étape, disputée sur 144,2 km avec un départ et une arrivée à Morges, est revenue à la Néerlandaise Riejanne Markus (Visma-Lease a Bike) au sprint devant la Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black (SD Worx-Protime).

Lotte Kopecky, médaillée de bronze de la course en ligne sur route des Jeux Olympiques de Paris, inscrit son nom au palmarès de l'épreuve et succède à Demi Vollering, lauréate en 2023. La Sud-Africaine Ashleigh Moolman avait remporté la première édition.

Dans les sept derniers kilomètres, Fisher-Black et Markus faisaient la course en tête avec un peloton à moins d'une minute et dans lequel Kopecky et Vollering roulaient côte à côte. La Néerlandaise a connu une mésaventure à l'approche de l'arrivée en étant victime d'une chute dans un rond-point dans le dernier kilomètre.

Dans la foulée, Kopecky s'est adjugé la troisième place de la dernière étape tout en ayant conforté son maillot à pois une fois le Signal de Bougy franchi (3e cat. 4,3 km à 6,2%).

Riejanne Markus signe la 12e victoire de sa carrière et son troisième succès de l'année 2024 avec la Veenendaal-Veenendaal Classic et le titre national sur le contre-la-montre.