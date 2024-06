Lotte Kopecky remporte le classement général après un sprint étrange sur la dernière étape

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) a décroché la victoire finale au classement général du Tour de Grande-Bretagne féminin, dimanche. Un sprint très étrange a conclu la 4d et dernière étape, courue sur 99,2 kilomètres autour de Manchester. Alors que Kopecky disposait d'une large avance, elle a ralenti pour offrir la victoire à l'une de ses coéquipières, mais l'Australienne Ruby Roseman-Gannon (Liv AlUla Jayco) a surgi pour brûler la politesse aux SD Worx-Protime.

Comme les trois premières étapes, la dernière ne présentait aucune difficulté particulière. Dans le final, Kopecky et ses coéquipières de SD-Worx Protime ont pris la tête des opérations et neutralisé les attaques des potentielles candidates.

Kopecky avait remporté les deux premières étapes de la course britannique, dont la 2e dans un sprint à deux qui lui a permis de creuser l'écart nécessaire pour s'imposer au classement général. Elle célèbre ainsi la 42e victoire de sa carrière. Anna Henderson, de l'équipe nationale britannique, termine 2e du classement au temps à 17 secondes, et la déçue du jour, la Luxembourgeoise Christine Majerus finit 3e à à 34 secondes.

La championne du monde avait une large avance à 200 mètres de l'arrivée, mais elle s'est relevée alors que ses coéquipières, Christine Majerus et la Néerlandaise Lorena Wiebes, espéraient gagner. Majerus croyait l'avoir emporté, mais elle a levé les bras trop tôt et permis à Roseman-Gannon de revenir in extremis pour décrocher la 1re victoire de sa carrière après son titre aux championnats nationaux d'Australie en janvier.

Lotte Kopecky n'a pas caché son mécontentement envers sa coéquipière trop enthousiaste. Majerus a dû se contenter de la 2e place, devant Wiebes et Kopecky.

Le Tour de Grande-Bretagne féminin n'avait pas été disputé en 2023, en raison de problèmes financiers rencontrés par l'organisateur. En 2022, l'Italienne Elisa Longo Borghini avait remporté la victoire finale.