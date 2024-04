Lotte Kopecky rêve de conquérir son premier pavé en l'absence de plusieurs favorites

En effet, seules trois coureuses du top 10 du dernier Tour des Flandres se présenteront au départ de la 4e édition féminine de Paris-Roubaix. L'Italienne Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), lauréate à Audenaerde dimanche et victorieuse à Roubaix en 2022, a déclaré forfait. Il en va de même pour sa dauphine polonaise au Tour des Flandres, Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM), ainsi que pour la Néerlandaise Shirin van Anrooij (Lidl-Trek) qui est montée sur la troisième marche du podium.

Demi Vollering, la coéquipière de Lotte Kopecky, ne partira pas non plus de Denain samedi, puisqu'elle préfère se focaliser sur le triptyque ardennais. Elle y avait totalement dominé la concurrence en 2023 en s'imposant sur l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.