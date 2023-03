Lotte Kopecky sera au départ malgré le décès de son frère

Lotte Kopecky sera au départ de la Nokere Koerse (1.Pro) mercredi. On a pourtant appris dimanche le décès de son frère aîné Seppe (29 ans), avec qui elle entretenait une relation très étroite.

L'équipe néerlandaise de Kopecky, SD Worx, a demandé dans un communiqué lundi de respecter la vie privée de la jeune femme de 27 ans, chef de file du cyclisme féminin belge, dans les jours à venir. "Et aussi de la laisser tranquille autant que possible lors de la course à Nokere".

Kopecky ne devait pas participer dans un premier temps à cette épreuve. Après sa victoire dans le Circuit Het Nieuwsblad fin février et sa deuxième place à Strade Bianche le 4 mars, elle avait prévu une pause jusqu'à Gand-Wevelgem prévue le 26 mars.