L'UCI réglemente la participation de coureuses transgenres aux compétitions féminines

Il s'agit d'un changement majeur par rapport aux critères précédents, liés au taux de testostérone. "Le comité directeur de l'UCI a pris connaissance de l'état des connaissances scientifiques, qui ne permettent pas de confirmer qu'au moins deux ans d'hormonothérapie de confirmation du genre avec une concentration de testostérone plasmatique cible de 2,5 nmol/L soient suffisants pour éliminer complètement les avantages donnés par la testostérone pendant la puberté chez les hommes", a précisé le communiqué.

"En outre, il existe une grande variabilité interindividuelle dans la réponse à l'hormonothérapie de confirmation du genre qui rend encore plus ardue toute conclusion précise sur les effets d'un tel traitement. En l'état des connaissances scientifiques, on ne peut pas non plus exclure que des facteurs biomécaniques tels que la forme et la disposition des os de leurs membres antérieurs constituent un avantage persistant pour les athlètes transgenres féminines." En considérant ces "incertitudes scientifiques", l'UCI a pris des mesures pour "protéger la catégorie féminine et assurer l'équité des chances".