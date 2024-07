L'UCI va tester de nouvelles mesures de sécurité, y compris l'interdiction des oreillettes

L'Union Cycliste Internationale (UCI) a fait une évaluation des mesures de sécurité lors de la deuxième journée de repos du Tour de France. L'UCI a exprimé sa satisfaction concernant l'extension de la règle des trois kilomètres et la simplification du calcul des écarts de temps lors d'un sprint massif, deux règles mises en place avant le départ de la Grande Boucle. Dans les mois à venir, une interdiction des oreillettes et un système de cartes seront également testés.

Pendant le Tour, l'UCI a étendu la règle des trois kilomètres à cinq kilomètres dans six étapes plates. Cela a offert aux coureurs une plus grande marge de manœuvre en cas de chute ou de problème mécanique, permettant aux coureurs de classement général de se sentir "en sécurité" un peu plus tôt. "Cela a réduit la pression sur les coureurs avant un sprint final", a déclaré l'UCI, qui a indiqué avoir reçu des retours positifs de la part de toutes les parties prenantes. L'extension sera également appliquée lors de deux étapes du Tour de France Femmes (12-18 août) et de quatre étapes du Tour d'Espagne (17 août-8 septembre).

L'UCI a également annoncé de nouvelles mesures. Pendant le Tour de Burgos (5-9 août) et trois étapes du Tour de Pologne (12-18 août), les coureurs ne pourront pas utiliser d'oreillettes. Le système de cartes jaunes annoncé précédemment sera testé en phase pilote dans toutes les courses WorldTour (hommes et femmes) du 1er août au 31 décembre. Les cartes seront notées dans le communiqué de course, mais ne seront pas physiquement distribuées. Elles ne conduiront pas non plus à des sanctions, telles que des exclusions, pour le moment. À la fin de l'année, le système de cartes sera évalué.