Magnus Cort Nielsen s'offre la dernière étape et le classement général

Le Danois Magnus Cort Nielsen a dominé l'Arctic Race cycliste (2.Pro), dont il s'est adjugé la dernière étape et le classement général, mardi. Le coureur d'Uno-X Mobility s'est imposé au sommet d'une courte ascension à Bodo en Norvège, après 157,1 kilomètres, devant le Français Clément Champoussin (Arkéa-B&B Hotels) et le Suisse Fabio Christen (Q36.5).

Quatre Belges terminent dans le top 10, avec Bonneu 6e à 22 secondes. Jenno Berckmoes (Lotto Dstny), 4e de l'étape du jour, finit 7e à 30 secondes, devant Lander Loockx (TDT-Unibet) et Floris De Tier (Bingoal WB), tous les deux à 31 secondes.

Cort Nielsen s'était emparé du maillot de leader à l'issue de la 3e étape, étape-reine qu'il avait terminée à la 2e place derrière Kamiel Bonneu (Flanders-Baloise). Il s'impose finalement avec 17 secondes d'avance sur Champoussin, et 19 sur l'Américain Kevin Vermaerke (dsm-firmenich PostNL).

Magnus Cort Nielsen remporte pour la première fois un classement général d'une course par étapes. Il décroche les 28e et 29e victoires de sa carrière, les 2e et 3e cette saison après son succès sur la 2e étape du Critérium du Dauphiné en juin.

Le Danois succède au Britannique Stephen Williams au palmarès de l'Arctic Race. Deux Belges y ont inscrit leur nom: Ben Hermans en 2021 et Dylan Teuns en 2017.