Magnus Sheffield prolonge chez Ineos Grenadiers jusqu'en 2026

Sheffield, 21 ans, a fait ses débuts professionnels en 2022 où il a décroché ses trois victoires en carrière avec la Flèche Brabançonne, une étape du Tour d'Andalousie et une étape du Tour du Danemark. En 2023, l'Américain a vécu une période difficile lors du Tour de Suisse en étant impliqué dans la chute qui a coûté la vie à Gino Mäder. Sheffield s'en était sorti avec une commotion cérébrale.

Cette année, il a terminé à la 2e place du contre-la-montre du Tour d'Algarve derrière Remco Evenepoel. "Cette année est importante pour moi avec les Jeux Olympiques de Paris. C'est un gros objectif pour moi, surtout avant les JO de Los Angeles en 2028", a déclaré Sheffield, cité dans le communiqué. "J'espère gagner ma première course WorldTour cette année. C'était une décision facile de rester chez Ineos. J'ai toujours rêvé de rejoindre cette équipe et je suis enthousiaste à l'idée de rester ici encore plus longtemps."