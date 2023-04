Malgré ses deux crevaisons, Arnaud De Lie a déjà hâte de revenir à Roubaix

"Je me suis senti vraiment fort mais j'ai tout perdu dans une crevaison dans la Trouée d'Arenberg", a expliqué le jeune coureur de Lotto Dstny. "Nous avons bien chassé avec mes équipiers après ma crevaison mais, comme souvent, personne n'est venu nous aider. Nous sommes toutefois revenus sur le groupe pour la 15e place. J'ai encore tout donné dans Camphin-en-Pévelle et dans le Carrefour de l'Arbre. Mais j'ai encore crevé dans le dernier secteur et je n'ai même pas pu faire le sprint pour la 15e place. Mais j'ai tout donné et j'avais annoncé que je serais content de moi si cette mission était accomplie. C'est le cas. Il faut retenir cela ma prestation et je dis vivement l'an prochain."