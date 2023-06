Mark Cavendish avec Cees Bol chez Astana Qazaqstan pour conquérir le record de victoires

Mark Cavendish (38 ans) n'aura qu'à lever les bras une fois pour effacer des tablettes le record de 34 victoires qu'il partage avec Eddy Merckx et clôturer de la plus belle des manières sa dernière Grande Boucle, tandis qu'il a annoncé sa retraite à la fin de la saison.

Pour le classement général, le Kazakh Alexey Lutsenko endossera le rôle de leader après avoir réussi le doublé course en ligne et contre-la-montre aux championnats du Kazakhstan de cyclisme sur route, le week-end dernier. Lutsenko courra son 8e Tour de France, et il avait obtenu une 7e et une 8e place lors des deux éditions précédentes. Ses principaux lieutenants seront les Espagnols David de la Cruz et Luis Leon Sanchez, le vétéran de 39 ans quadruple vainqueur d'étape sur le Tour.