Maxime Hordies ne va pas au bout de sa course en ligne en para cyclisme sur route

Maxime Hordies n'a pas été au bout de sa course en ligne en para-cyclisme sur route aux Jeux Paralympiques de Paris dans la catégorie combinée H1-H2 (handbike), jeudi à Clichy-sous-Bois.

Le triple champion du monde dans la catégorie H1 s'est arrêté après le premier tour de 14,2 km. Maxime Hordies n'entretenait pas non plus d'espoir de médaille dans cette épreuve en ligne, des athlètes de catégorie H2 (dont la situation de handicap est moindre) étaient présents dans la même course.

Le podium est en effet revenu aux "H2". Le Français Florian Jouanny a décroché l'or en bouclant les 42,6 km au programme en 1h20:18. devant l'Espagnol Sergio Garrote Munoz, en argent à 22 secondes et l'Italien Luca Mazzone, en bronze à 7:40.