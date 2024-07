Milan Menten déclassé, la dernière étape gagnée par Nizzolo, Lipowitz vainqueur final

Milan Menten a été déclassé par le jury après la 4e et dernière étape du Tour de Sibiu, course cycliste de catégorie 2.1, mardi. Le coureur de Lotto Dstny avait franchi la ligne en première position devant l'Italien Giacomo Nizzolo (Q36.5), qui est déclaré vainqueur de l'étape. L'Allemand Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) remporte le classement général.

La dernière étape se disputait sur 192,9 km à Sibiu. A la suite du déclassement de Menten pour un sprint irrégulier, Nizzolo, 35 ans, a décroché la 31e victoire de sa carrière, la première de la saison. Il a devancé le Canadien Riley Pickrell (Israel-Premier Tech) et l'Irlandais Finn Crockett (VolkerWessels).

Lipowitz remporte le général avec 20 secondes d'avance sur le Norvégien Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) et 38 sur le Néo-Zélandais George Bennett (Israel-Premier Tech). L'Allemand de 23 ans s'offre un troisième succès professionnel et gagne pour la deuxième fois le classement général d'une course par étapes.