Mondiaux de cyclisme: Remco Evenepoel conserve son titre du contre-la-montre

Quasiment invincible dans l'exercice solitaire depuis deux ans, le Belge devient le premier coureur de l'histoire à gagner la même année les titres olympique et mondial du chrono, un exploit également réussi trois heures plus tôt par l'Australienne Grace Brown chez les femmes.

"C'est fou, j'ai retrouvé ma forme juste à temps", a commenté Evenepoel qui a réussi à se remobiliser après son fantastique doublé cet été aux JO de Paris, dans le chrono et la course en ligne.

Sur un parcours de 46,1 km lui convenant à merveille, il a devancé deux Italiens de respectivement six et 54 secondes: Filippo Ganna, déjà deuxième aux JO de Paris, et le surprenant Edoardo Affini qui s'est montré supérieur à des favoris comme le Britannique Josh Tarling (4e) ou le Suisse Stefan Küng (8e).

Alors que son équipe lui amenait déjà un vélo de rechange, il a finalement réussi à partir à l'heure sur sa machine prévue au départ, peinte en or, et prendre les devants dès le premier temps intermédiaire.

- La dernière saison de rêve de Grace Brown -

"J'ai eu du mal dans les 2/3 derniers kilomètres. Mais dans un championnat on se fiche des écarts. Au final c'est une bonne journée encore", a souligné le Belge qui a levé les deux bras, geste rare dans un chrono, en franchissant la ligne avant de tomber dans les bras de sa femme, Oumi.

Avec ce nouveau maillot arc-en-ciel, le prodige de l'équipe Soudal-Quick Step continue à remplir son armoire à trophées lors d'une saison qui l'a également vu prendre la troisième place du Tour de France.

Il peut encore repousser les limites dimanche prochain lors de la course en ligne dont il sera l'un des principaux favoris avec Tadej Pogacar.

Fabrice COFFRINI

Chez les femmes, l'Australienne Grace Brown a elle réussi le doublé JO-Mondiaux en devançant de 16 secondes la Néerlandaise Demi Vollering et de 56 secondes l'Américaine Chloe Dygert.

Longtemps abonnée aux places d'honneur, l'Australienne, qui prendra sa retraite en fin de saison à l'âge de 32 ans, réalise une dernière année de rêve qui l'a aussi vue gagner la grande classique belge Liège-Bastogne-Liège.

"Beaucoup de gens me disent que je ne peux pas m'arrêter après ça. Mais non, c'est toujours prévu. Je me sens bénie d'avoir pu faire une telle carrière et de la terminer d'une telle manière", a dit Brown, pressée de retrouver son continent qui lui manque énormément.