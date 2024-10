Philipsen boucle sa saison sur les chemins en gravel de la "classique des feuilles mortes"

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) disputera sa dernière course en 2024 dimanche à l'occasion de la classique française Paris-Tours. "Il faut un peu de chance sur les portions de gravel, mais la condition est bonne. Je prends le départ avec l'ambition de gagner", a déclaré le vainqueur de Milan-Sanremo et de trois étapes du Tour à deux jours de la course.

"Et bien sûr, il y a maintenant le championnat du monde de gravel, avec beaucoup de grands noms (qui se dispute dimanche entre Hal et Louvain, ndlr). Cela pourrait faire de l'ombre à Paris-Tours", reconnaît Philipsen. "Mais cela reste toujours une belle course à inscrire à son palmarès."

Paris-Tours était une grande classique dans un passé assez récent, mais a perdu beaucoup de son prestige, notamment parce que la course a été rétrogradée de son statut WorldTour à celui de Pro Series il y a quelques années, à la suite d'un bras de fer entre l'organisateur ASO et l'Union cycliste internationale (UCI).

Philipsen a remporté son 9e bouquet de la saison pas plus tard que jeudi au Tour du Pays de Munster en Allemagne. Il sera un des grands favoris de cette 118e en compagnie du champion de Belgique Arnaud De Lie, lauréat mardi de Binche-Chimay-Binche, du Danois Mads Pedersen, des Français Christophe Laporte et Arnaud Démare, et du Suisse Stefan Küng.

La 118e édition de celle qui est surnommée la "classique des feuilles mortes" est longue de 213 kilomètres. Elle présente un final difficile et est pimentée par des secteurs de gravel à travers les vignobles, et des collines courtes mais piégeuses. L'année dernière, la course a été remportée à la surprise générale, en solitaire, par l'Américain Riley Sheehan.