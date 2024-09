Philipsen doit se contenter d'une 3e place: "Je n'avais pas les jambes pour aller au bout"

Jasper Philipsen n'a pas réussi à s'imposer une troisième fois sur le Championnat des Flandres. La "Flamme de Ham" a dû s'incliner au sprint, ce vendredi à Koolskamp, face à Tim Merlier et au Néerlandais Arvid de Kleijn. Après la course, Philipsen a reconnu ne pas avoir eu les meilleures jambes.

Ce fut une journée mouvementée pour Philipsen, qui a dû effectuer un retour dans le peloton après une cassure et a également été victime d'une crevaison.

"Jonas Rickaert m'a laissé de la place dans le dernier kilomètre, ce qui m'a permis de lancer mon sprint, mais je n'avais tout simplement pas les jambes pour aller jusqu'au bout", a expliqué le sprinteur d'Alpecin-Deceuninck. "Dans ces conditions, on se contente d'une troisième place."

"Je n'avais pas de bonnes sensations dès le départ de la course. J'étais un peu en retrait. La course était très nerveuse et une chute est venue s'ajouter à ces difficultés en toute fin de parcours", a-t-il confié.

Philipsen sera encore de la partie dans les prochains jours. "Samedi, je prends le départ de la Super 8 Classic et dimanche, je serai au départ de la Flèche de Gooik, une course que j'avais gagnée l'année dernière", a-t-il conclu.