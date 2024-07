Primoz Roglic, blessé après sa chute jeudi, ne prendra pas le départ de la 13e étape

"Primoz Roglic a subi un examen minutieux par notre équipe médicale après l'étape d'hier et à nouveau ce matin. La décision a été prise qu'il ne prendra pas le départ aujourd'hui, afin de se concentrer sur les objectifs à venir" a publié son équipe sur X (ex-Twitter).

Victime d'une chute jeudi à 12 kilomètres de l'arrivée de la 12e étape jugée à Villeneuve-sur-Lot, il a été touché, notamment à l'épaule droite, et a concédé 2:27 aux leaders du général. Roglic a ainsi reculé de la 4e à la 6e place du général à 4:42 de son compatriote Tadej Pogacar, le porteur du maillot jaune.

Roglic n'a pu éviter la chute survenue devant lui. Le champion du monde Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a fait également partie de la douzaine de coureurs qui se sont retrouvés au sol. Malgré l'aide de tous ses équipiers, il n'a pu réintégrer le peloton et a perdu toute chance de s'imposer le 21 juillet à Nice.

Le Slovène de 34 ans avait déjà chuté la veille dans la 11e étape, dans la descente du Col de Font de Cère. Il accompagnait alors Remco Evenepoel et chassait en sa compagnie derrière Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Il a franchi la ligne en 4e position à une demi-minute d'Evenepoel. Comme la chute s'est produite dans les trois derniers kilomètres, Roglic a toutefois été classé dans le même temps qu'Evenepoel à 25 secondes de Vingegaard et Pogacar. Il occupait aussi la 4e place du classement général à 2:15 du leader.

La 13e étape, qui s'élancera à 13h50, relie Agen à Pau, vendredi, sur la distance de 165,3 km.