Puck Pieterse s'impose à Hulst et s'offre un 3e succès d'affilée

La Néerlandaise Puck Pieterse a remporté la 11e des 14 manches de la Coupe du monde de cyclocross à Hulst, samedi aux Pays-Bas. La championne des Pays-Bas a devancé ses compatriotes Ceylin del Carmen Alvarado, 2e à 6 secondes, Lucinda Brand, 3e à 12 secondes, et la championne du monde Fem van Empel, 4e à 16 secondes.

Le top 5 est complété par l'Italienne Sara Casasola, 5e à 1:58, tandis que la première Belge est Laura Verdonschot, 15e à 3:03.

En tête pendant toute la course, Puck Pieterse a vu Ceylin del Carmen Alvarado revenir sur ses talons en fin de course mais a pu creuser l'écart pour aller chercher son son 3e succès de la semaine après ses victoires à Gavere mardi (Coupe du monde) et à Diegem jeudi (Superprestige).