Quatre Belges pour Soudal Quick-Step, qui veut anticiper dimanche

Soudal Quick-Step alignera quatre coureurs belges au départ de Paris-Roubaix, avec notamment Yves Lampaert et Tim Merlier en chefs de file. L'équipe belge se présente au départ en tant qu'outsider après une saison de pavés assez pauvre, et veut donc anticiper.

Comme le troisième leader, le Danois Kasper Asgreen, Lampaert espère surprendre le favori Mathieu van der Poel en s'échappant plus tôt dans la course. "C'est une course où il y a plus de possibilités tactiquement qu'au Tour des Flandres. Une échappée précoce a plus de chances. Il y a plus de possibilités que lors du 'Ronde', où ce sont les jambes qui parlent", a déclaré Lampaert jeudi. "C'est le monument qui me convient le mieux. Mon Tour des Flandres (18e, ndlr) a été encourageant, j'espère pourvoir continuer sur cette lancée."

Merlier a fait le plein de confiance mercredi avec une victoire au sprint lors du Grand Prix de l'Escaut. "La confiance est là, mais dimanche est une course différente. Une course difficile. Et en fait, le Tour des Flandres est encore dans les jambes", a-t-il déclaré. Pour Merlier, il s'agira de sa quatrième participation à Paris-Roubaix. "J'espère faire un bon résultat, mais je n'aurai pas de problèmes à me sacrifier pour un coéquipier. Nous avons une équipe solide dimanche, je pense que nous pouvons faire quelque chose."