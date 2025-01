Remco Evenepoel annonce une mauvaise nouvelle dans sa revalidation: "Il faudra un peu plus de patience"

"Je dois refaire des muscles et du gainage. Cela va prendre du temps. Cela va durer beaucoup plus longtemps que la revalidation de la clavicule en avril."

"Cette blessure fait mal mentalement. C'est la deuxième fois que je suis blessé cette année à la même place quasiment. Et la blessure est plus grave qu'en avril. Je dois refaire les mêmes exercices qu'en avril et mai mais plus longtemps. Cela m'a fait douter quand même. J'espère qu'un jour je retrouverai mon niveau et serai encore plus fort au Tour. Je me donne du temps, je suis patient mais cette blessure fait mal."

Evenepoel a prévu de reprendre aux Ardennaises en commençant par la Flèche Brabançonne près de chez lui. "Elle comprend des pavés donc il faudra en tenir compte. Mais si tout se passe comme prévu, d'ici un mois je suis sur la route, j'irai en stage en Espagne. Je ne sais si je serai en forme suffisante pour viser la victoire à Liège-Bastogne-Liège. Il est encore impossible de savoir quand je pourrai rouler à fond."