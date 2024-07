Remco Evenepoel: "J'ai apprécié chaque mètre de ce contre-la-montre"

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a décroché sa première sur le Tour de France en s'adjugeant le premier contre-la-montre de la 111e Grande Boucle, disputé sur 25,3 kilomètres entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin vendredi. Le champion du monde de l'exercice chronométré a devancé de 12 et 34 secondes les Slovènes Tadej Pogacar (UAE Emirates) et Primoz Roglic (Bora-hansgrohe).

"J'étais dans un bon jour", raconte Remco Evenepoel. "La côte était assez dure. Je voulais prendre un départ rapide, mais je devais garder des forces pour la montée, ce n'était pas facile. J'étais un peu sur la limite dans la descente. C'était technique et rapide, mais j'ai apprécié chaque mètre de ce contre-la-montre. Et terminer avec une victoire, c'est fou. Je suis super heureux".

Au général, Tadej Pogacar reste maillot jaune mais son avance sur Remco Evenepoel est passée de 45 à 33 secondes. Le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), 4e du chrono, est 3e du général à 1:15.

"J'ai pris du temps sur les autres, mission accomplie", avance Evenepoel. "Maintenant, il faut se concentrer sur demain et dimanche. Tadej reste inaccessible mais c'est la course, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Je reste concentré sur le podium. J'ai de très bonnes jambes et je vais essayer d'en profiter".