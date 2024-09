Remco Evenepoel "pas trop déçu" après sa 5e place : "Il y aura d'autres opportunités"

Remco Evenepoel s'est contenté d'une cinquième place dans la course en ligne des championnats du monde de cyclisme à Zurich, en Suisse, ce dimanche. Le leader de l'équipe belge a confié qu'il n'était "pas trop déçu" après la course. "Avec le recul, je n'aurais rien fait différemment", a-t-il affirmé.

Le Slovène Tadej Pogacar a confirmé son statut de grand favori en remportant l'épreuve après une échappée incroyable de 100 kilomètres, franchissant en solitaire la ligne d'arrivée sur la Sechseläutenplatz. L'Australien Ben O'Connor a pris la médaille d'argent, à 34 secondes, tandis que le Néerlandais Mathieu van der Poel a battu Evenepoel et d'autres coureurs au sprint pour décrocher le bronze.

"C'était une course difficile, surtout après une saison longue et épuisante", a déclaré le double champion olympique en zone mixte. Evenepoel a estimé que l'équipe belge n'avait pas grand-chose à se reprocher. "Je pense que nous avons tiré le maximum de la course en tant qu'équipe. Nous avons contrôlé l'épreuve pendant longtemps, mais je me suis finalement retrouvé sans coéquipiers. Dans le groupe de poursuivants après l'attaque de Tadej, il n'y avait pas de bonne collaboration. Si ça avait été le cas, nous aurions peut-être pu le rattraper. C'était un bon groupe pour arriver ensemble à l'arrivée."