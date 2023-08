Remco Evenepoel peu satisfait du parcours :"J'ai essayé de rendre la course difficile"

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) se trouvait dans un groupe de poursuivants au moment décisif de la course en ligne des championnats du monde de cyclisme à Glasgow en Écosse. Le champion du monde sortant a vu ses chances de remporter un deuxième titre mondial s'envoler en fumée. Le gagnant de la dernière Vuelta a terminé la course à la 25e place, à plus de 10 minutes.

"Ce n'était vraiment pas un parcours pour moi", a réagi Evenepoel, 23 ans, lors d'une interview flash. "J'en avais marre de tourner constamment, de faire des montées et de tourner à nouveau dans la partie arrière du parcours. J'ai essayé de rendre la course difficile en fonction de Wout (Van Aert, ndlr). C'était vraiment l'objectif, car nous étions encore nombreux à être ensemble. En soi, nous faisions une bonne course avec l'équipe, parce que nous étions toujours bien devant. A un moment donné, j'ai cru que je m'étais échappé, mais Tadej Pogacar était dans ma roue. Ils ne m'ont donc jamais laissé partir. Finalement, les jambes commençaient à payer le prix de mes efforts et j'arrivais plus à accélérer."

Mathieu Van der Poel succède à Evenepoel au palmarès, tandis que Wout van Aert a réussi à éviter un sprint par une attaque dans les derniers mètres: "Mathieu était un peu meilleur, mais c'est dommage pour Wout. Mais des gars comme Mads Pedersen ou Pogacar auraient fait des beaux successeurs. C'est bien que l'un des grands noms me prenne le maillot."