Remco Evenepoel réalise un double historique: "Je ne pouvais qu'en rêver"

Remco Evenepoel a écrit l'histoire du cyclisme en devenant le premier coureur à remporter la médaille d'or sur le contre-la-montre et sur la course en ligne lors des mêmes Jeux Olympiques, samedi à Paris. "Je ne pouvais qu'en rêver", a réagi le prodige de Schepdaal.

"Les Jeux ne se dérouleront sans doute plus jamais aussi près de la maison. C'est spécial de partager cette victoire avec mes supporters, ma famille et mes amis le long de la route", a expliqué Evenepoel en conférence de presse. "Tout le monde sait que c'était un mois important pour moi. J'ai atteint mon objectif sur le Tour de France et maintenant aussi aux Jeux Olympiques. Deux médailles d'or, je ne pouvais qu'en rêver."

Evenepoel s'est fait peur à un peu moins de 4 km de l'arrivée avec une crevaison. "C'était assez stressant. Un kilomètre plus tôt, la moto m'avait annoncé que j'avais 25 secondes d'avance mais ce n'était pas juste. J'étais stressé car je pensais que Valentin (Madouas, ndlr.) allait me dépasser. Nous allons pouvoir bien faire la fête ce soir (samedi soir, ndlr.). Ce que je ferai sur le court ou le long terme viendra plus tard."