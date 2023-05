Replacé au général, Aurélien Paret-Peintre veut "profiter de la victoire" avant la suite

Aurélien Paret-Peintre s'est imposé sur la quatrième étape du Tour d'Italie (WorldTour), courue sur 175 kilomètres entre Venosa et Lago Laceno mardi. Le coureur français de l'équipe AG2R-Citroën s'est dit très heureux auprès des organisateurs à l'issue de la course, son "objectif principal de la saison."

Le leader d'AG2R-Citroën, qui a accumulé du retard sur les étapes précédentes, voulait faire la bonne opération en accrochant l'échappée. "Elle était très dure à prendre, et c'était difficile jusqu'à la ligne", a commenté le coureur de 27 ans. Aux côtés du Norvégien Andreas Leknessund (DSM), Paret-Peintre a faussé compagnie au reste du groupe pour aller se disputer la victoire. "Il était le mieux placé au général, donc quand était ensemble dans le final je lui ai dit qu'on devait rouler ensemble, mais il voulait gagner donc on est allés au bout. J'avais confiance en mon sprint, et j'ai gagné."

Paret-Peintre a conquis la plus belle victoire de sa carrière après des succès sur le Tour des Alpes Maritimes et du Var cette année, et le Grand Prix Cycliste la Marseillaise en 2021. Le maillot rose reste à sa portée, mais il préfère tempérer. "Vendredi, c'est la prochaine étape de montagne. On verra si je suis bien. Si je peux prendre le rose, je n'hésiterai pas, mais pour le moment, je veux profiter de ma victoire", a-t-il ensuite ajouté en conférence de presse.