Rune Herregodts quitte Intermarché-Wanty pour UAE Emirates

Rune Herregodts ne roulera plus pour Intermarché-Wanty à partir la saison prochaine. Le Flandrien s'est engagé avec UAE Emirates où il a signé un contrat de deux ans, a communiqué l'équipe cycliste émiratie lundi.

Herregodts, 26 ans, compte cinq victoires à son palmarès dont deux cette saison avec une victoire d'étape et le classement général du ZLM Tour. L'Alostois avait rejoint Intermarché-Wanty en 2023 après deux saisons chez Sport Vlaanderen-Baloise.

"Je suis très heureux et impatient de rejoindre UAE Emirates à partir de la saison prochaine. C'est une des meilleures équipes du monde et j'ai hâte de pouvoir être avec ce groupe de coureurs du top avec le meilleur staff et le meilleur équipement. Je suis prêt à donner mon maximum pour grandir au sein de l'équipe dans les années à venir", a réagi Herregodts, cité dans le communiqué.