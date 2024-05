Sam Bennett s'adjuge l'étape-reine et conforte sa place de leader au général

Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) a remporté samedi la 5e étape des Quatre Jours de Dunkerque (2.Pro), disputée sur 179,1 km entre Arques et Cassel. Le coureur irlandais a remporté une troisième étape en cinq jours de course dans le nord de la France et est idéalement placé pour remporter le classement général avant la dernière étape dimanche.