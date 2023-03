Sean Quinn enlève la 2e étape devant Mauro Schmid, nouveau leader

Sean Quinn (EF Education-EasyPost) a enlevé la 2e étape de la 38e Semaine Internationale Coppi et Bartali (2.1), disputée mercredi sur la distance de 172,5 km entre Riccione et Longiano. L'Américain l'a emporté devant le Suisse Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) et l'Italien Walter Conzoni (Q36.5 Pro Cycling Team), décrochant à 22 ans sa première victoire en carrière.