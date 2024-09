Sofie van Rooijen sacrée championne d'Europe chez les espoirs, pas de Belge dans le top 10

Sofie van Rooijen est la nouvelle championne d'Europe espoirs. La Néerlandaise s'est imposée au terme des 101,4 km de course entre Heusden-Zolder et Hasselt vendredi. Anna Vanderaerden a terminé 11e et meilleure Belge.

La Tchèque Nela Slanikova et la Danoise Mikka Holm ont formé l'échappée et ont compté plus de trois minutes d'avance sur le peloton. Holm a d'abord été reprise après un problème avec la chaîne de son vélo. Slanikova a elle été avalée par le peloton à un peu plus de 20 km de l'arrivée.

Le final a été nerveux avec notamment une chute impliquant la Finlandaise Anniina Ahtosalo, lauréate du chrono mercredi. La victoire s'est jouée au sprint et Van Rooijen a devancé sa compatriote Scarlett Souren et l'Italienne Eleonora Gasparrini pour offrir un troisième titre européen de rang aux Pays-Bas après Shirin van Anrooij (2022) et Ilse Pluimers (2023).