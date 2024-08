Soudal Quick-Step sur la Vuelta avec Mikel Landa en leader et trois Belges

Le 'Wolfpack' emmène trois Belges à la Vuelta, dont Mauri Vansevenant et Louis Vervaeke tandis William Junior Lecerf, récemment promu chez les pros, fera ses débuts dans un Grand Tour. Les Danois Kasper Asgreen et Casper Pedersen, le Britannique James Knox et l'Italien Mattia Cattaneo complètent la sélection de l'équipe de Patrick Lefevere au départ à Lisbonne.

"Nous voulons faire une bonne Vuelta, c'est une course que nous aimons faire et dans laquelle nous avons eu beaucoup de succès dans le passé, avec des victoires au classement général (pour Evenepoel en 2022, ndlr) et beaucoup de victoires d'étapes. Nous prenons le départ avec une équipe forte, motivée et expérimentée, emmenée par Mikel, qui est très impatient d'en découdre", a déclaré le directeur sportif Iljo Keisse.