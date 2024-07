Steff Cras fait le bilan du Tour: "J'en ai tiré le maximum"

"J'avais un vol à 6h30 ce lundi matin. C'est tôt, en effet", a confirmé Cras avant le départ du critérium de la Ville des Oignons. "Cela m'a donné l'occasion de passer à la maison et de saluer tout le monde. Après notre arrivée à Nice, nous avons fait une fête avec l'équipe à Antibes. TotalEnergies y avait loué une villa et nous avons eu une réunion avec les coureurs, le staff, les encadrants et de nombreux sponsors. La soirée a été très amusante. Le vol matinal m'a laissé dormir un peu, ou pas trop en tout cas."

Cras a terminé troisième Belge derrière Remco Evenepoel (3e) et Laurens De Plus (15e). "Je peux regarder avec satisfaction ce que j'ai réalisé entre Florence et Nice. J'en ai tiré le maximum. C'était un Tour épuisant. Ma prochaine course ce sera la Clasica San Sebastian, mais nous verrons pour la suite du programme. Il y a encore beaucoup de belles choses à venir cette saison, cela ne s'arrêtera certainement pas après le Tour", a envisagé Cras.