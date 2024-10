Taco van der Hoorn s'impose pour la 1re fois depuis son retour à la compétition

Le Néerlandais Taco van der Hoorn a remporté mercredi la Elfstedenrace, une course cycliste de catégorie 1.1 disputée mercredi à Leeuwarden, aux Pays-Bas. Le coureur d'Intermarché-Wanty signe son premier succès depuis sa chute au Tour des Flandres 2023, où il avait subi une commotion cérébrale qui l'avait éloigné des courses pendant plus d'un an.

Cette troisième édition, longue de 199 km, a été influencée par un vent violent, qui a provoqué des bordures et le chaos. Les favoris Dylan Groenewegen et Fabio Jakobsen ont ainsi rapidement été surpris.

L'Elfstedenrace, la "course des onze villes", s'inspire de l'Elfstedentocht (le "Tour des 11 villes"), la mythique course de patinage de vitesse disputée dans onze villes frisonnes qui n'a plus pu être organisée depuis 1997. Comme la course sur glace, la course cycliste part et arrive à Leeuwarden.

Un groupe de cinq, comprenant notamment Lionel Taminiaux et le Français Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike), est sorti à 25 kilomètres de l'arrivée. A 4 km de la ligne, Taco van der Hoorn a attaqué et a résisté jusqu'à l'arrivée pour s'offrir, à 30 ans, la 8e victoire de sa carrière, la première depuis 2022. Le Néerlandais Jelte Krijnsen (Parkhotel Valkenburg) a fini deuxième, Laporte troisième, Taminiaux quatrième et le Néerlandais Elmar Reinders (Lotto Dstny) cinquième.

Van der Hoorn succède au palmarès à Jasper Philipsen, absent cette année. "C'était très dur", a confié le Néerlandais après la course au sujet de sa commotion cérébrale. "Je n'ai pas pu faire de vélo pendant plus d'un an. J'ai passé 16 mois sur la touche. J'ai cru que je ne pourrais plus être cycliste. Je me suis même demandé si je pourrais encore mener une vie normale. Cette victoire me fait beaucoup de bien. C'est très spécial."