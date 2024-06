Tadej Pogacar a "eu le Covid" il y a dix jours mais se dit "rétabli"

Pogacar a connu un double coup dur durant son stage en altitude à Isola 2000, entre le Giro et le Tour de France. Il a dû quitter son stage en raison du décès de son grand-père. Ensuite, il a eu le covid-19. "Je suis rentré en Slovénie pour l'enterrement de mon grand-père", a expliqué le Slovène en conférence de presse. "Je trouvais cela important. Ensuite, je suis retourné en stage en altitude, mais quelques jours plus tard, je suis tombé malade. C'était il y a une dizaine de jours environ."

Pogacar a toutefois minimisé l'impact de cette infection. "Je m'en suis bien remis. Ce n'était pas très grave. Le covid n'est plus très grave aujourd'hui. Surtout si vous l'avez eu auparavant, et c'était le cas pour moi. C'était comme un rhume. Je ne me suis pas entraîné pendant une journée entière, puis j'ai fait un peu de rouleau, et quand je n'ai plus été malade, j'ai recommencé à rouler à l'extérieur."