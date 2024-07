Tadej Pogacar: "Je n'ai perdu que quelques secondes contre le champion du monde en titre"

"J'ai bien commencé mon contre-la-montre, je me sentais très bien dans mes jambes, puis j'ai attaqué très fort dans la montée. Je pense que j'étais un peu trop cuit au sommet, et cela m'a affecté dans le final", a déclaré le Slovène aux organisateurs. "Je ne connaissais pas les écarts exacts, mais j'ai reçu quelques mots d'encouragement de la voiture de l'équipe. Je suis assez content d'avoir franchi la ligne d'arrivée dans la position où je l'ai fait. J'avais déjà fait deux bons contre-la-montre au Giro, mais je considère que cette performance est supérieure, car je n'ai perdu que quelques secondes contre le champion du monde en titre, et j'étais encore au-dessus de quelques costauds comme Primoz Roglic et Jonas Vingegaard".

Le Slovène Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe) et le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ont terminé 3e et 4e du chrono à 34 et 37 secondes.