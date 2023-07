Tadej Pogacar maillot blanc pour la quatrième fois, un record

Deuxième du classement général à plus de sept minutes de Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ramène un quatrième maillot blanc sur les Champs Élysées, un nouveau record.

Pogacar a remporté le classement du meilleur jeune (c'est-à-dire le coureur de 25 ans ou moins le mieux classé au général) à chacune de ses participations sur le Tour, à partir de 2020. Il avait ramené trois maillots distinctifs en 2020 et 2021, puisqu'il avait également remporté le classement général et le classement de la montagne ces deux années, étant seul coureur de l'histoire à avoir réalisé ce triplé.

Le Slovène, 24 ans, qui ne pourra plus porter le maillot blanc l'année prochaine, devance cette année l'Espagnol Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers, +5:28) et l'Autrichien Felix Gall (AG2R Citroën Team, +8:40).

À 21 ans et 364 jours, Pogacar était aussi le plus jeune à gagner ce maillot en 2020. Il avait enfin remporté le maillot blanc de la Vuelta en 2019 et a donc été meilleur jeune sur chaque grand tour auquel il a participé dans sa carrière.

Depuis le lancement de ce classement, en 1975, deux coureurs ont ramené trois fois le maillot blanc à Paris: l'Allemand Jan Ullrich (1996, 1997, 1998) et le Luxembourgeois Andy Schleck (2008, 2009, 2010). Aucun Belge n'a encore remporté ce classement annexe.