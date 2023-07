Tadej Pogacar, qui a perdu plus de 5 minutes, "ne sait pas" ce qu'il s'est passé

Pogacar, toujours deuxième, accuse désormais 7:35 de retard sur Vingegaard. "Je veux me remettre d'aujourd'hui et puis je veux offrir une victoire d'étape à mon équipe, que ce soit avec moi ou un équipier. Si quelqu'un peut le faire, on va le faire. On va essayer aussi de mettre Adam Yates (troisième du général, ndlr) sur le podium. J'ai pensé que je pouvais perdre ma place sur le podium, mais j'ai reçu le soutien de mes équipiers", a conclu Pogacar.