Thalita de Jong quitte Lotto Dstny pour une équipe américaine

Cette saison, De Jong a notamment terminé dixième du Tour de France, cinquième du circuit Het Nieuwsblad et a remporté le classement général et deux étapes du Tour de l'Ardèche. Ces résultats lui ont valu d'être retenue avec l'équipe des Pays-Bas pour le Mondial et le Championnat d'Europe.

"Ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que j'ai été victime de blessures et de fatigue mentale. Mais cette année, j'ai retrouvé la santé et j'ai vu quels résultats exceptionnels je pouvais atteindre. Je sais qu'avec cette équipe, je peux viser les grandes courses", a indiqué De Jong.