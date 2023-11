Thibau Nys après son abandon: "J'ai connu un gros jour sans"

Nys a vécu une journée difficile dans les labourés avec une crevaison avant d'abandonner dans le sixième des huit tours. "J'ai connu un gros jour sans. Dans le premier tour, je sentais déjà que je n'avais presque rien dans les jambes", a confié Nys. "Je me suis battu dans les trois premiers tours avant de chuter au classement. J'ai ensuite crevé et c'était la fin pour moi. Je pense que j'avais encore la course du Koppenberg et la succession des courses dans les jambes. Je n'avais pas assez récupéré du Koppenberg. C'est dommage car ce parcours me convenait mais je ne vais pas dire que je regrette d'avoir couru au Koppenberg."

Nys veut désormais tourner le bouton et se concentrer sur les prochaines échéances. "Je pense que je dois oublier le classement général de la Coupe du monde. Je pourrai alors être plus frais et rouler avec les meilleurs. Je dois repartir de zéro et voir comment je peux aborder les prochaines courses. Cela fait partie de mon processus d'apprentissage en tant que coureur."