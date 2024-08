Thibau Nys effectuera son retour à la compétition en Pologne

Alors qu'il a dû renoncer au Tour de Wallonie le mois dernier en raison d'un problème au genou, Thibau Nys (Lidl-Trek) effectuera son retour à la compétition lundi au Tour de Pologne, une course par étapes de sept jours du WorldTour.

La dernière apparition de Nys, 21 ans, remonte au Championnat de Belgique, qu'il a terminé en quatrième position, le 23 juin à Zottegem. Le coureur Lidl-Trek est l'une des révélations de cette saison sur route avec six victoires, dont deux au niveau WorldTour: une étape au Tour de Romandie et une au Tour de Suisse. Il a également remporté deux étapes et le classement final du Tour de Hongrie, ainsi qu'une étape du Tour de Norvège.

En Pologne, Nys fait partie d'une solide équipe Lidl-Trek composée de sept coureurs, dont Tim Declercq, Edward Theuns et le Danois Mads Pedersen.