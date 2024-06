Tim Merlier n'avait pas "les jambes pour sprinter"

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) est passé loin d'un troisième titre de champion de Belgique, dimanche. A Zottegem, le champion national 2019 et 2022 a terminé 6e du sprint à l'arrivée. "Je n'étais pas bien dans ma peau et je n'avais pas les jambes pour sprinter", a-t-il expliqué.

"Je crois que Bert Van Lerberghe est venu me voir une trentaine de fois pendant la course pour me demander comment ça allait. À chaque fois, on lui a répondu qu'il ne fallait pas prendre l'initiative parce que ça n'allait pas bien pour moi. La chaleur a peut-être joué un rôle, même si j'avais déjà participé à quelques courses par temps chaud".

"La décision que l'équipe allait quand même travailler pour moi a été prise depuis la voiture de notre directeur sportif. Si cela avait dépendu de moi, je n'aurais pas fait transpirer mes coéquipiers. Dès que je me suis mis en marche, j'ai tout de suite su que ce n'était pas pour moi. Je me suis rapidement relevé."