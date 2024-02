Tim Merlier visera la passe de trois sur un parcours redessiné

La course proposera douze côtes, dont le Nokereberg à grimper à quatre reprises. "On abordera la Holstraat via Oosterzele, avec les côtes du Katteberg, de Varent et de la Hellestraat", déclare Rony De Sloovere, directeur de la course. "Après 80 kilomètres, nous retrouvons notre parcours habituel, mais nous y avons inclus la pente de la Fabriekstraat et le secteur pavé de Doorn. La finale a également été revue. La dernière montée avant le Nokereberg sera le Lange Ast. Ce ne sera pas facile pour les équipes de contrôler la course".

Dix formations WordlTour sont annoncées au départ (Soudal Quick-Step, Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Wanty, Arkéa-B&B Hotels, Cofidis, INEOS Grenadiers, Groupama-FDJ, Lidl-Trek, UAE Team Emirates et DSM-firmenich PostNL).