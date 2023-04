Tim Wellens principale victime d'une énorme chute, Filip Maciejuk mis hors course

Cette manœuvre surprenante a entraîné plus d'une cinquantaine de coureurs au sol. Parmi les victimes figuraient les anciens champions du monde Julian Alaphilippe et Peter Sagan, mais aussi Jasper Stuyven et surtout Tim Wellens qui semblait très touché et qui a dû être transporté à l'hôpital. Le responsable de la chute a lui été mis hors course.

La course était emmenée à ce moment-là par un groupe de huit coureurs où figurait le champion de Belgique Tim Merlier qui possédait près de cinq minutes d'avance sur le peloton des favoris.