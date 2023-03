Tim Wellens quitte la Toscane les mains vides après "une opportunité manquée"

Tim Wellens a dû changer de vélo pendant la course à la suite d'un incident mécanique. "C'est rageant", a-t-il déclaré. "Si vous vous faites simplement déborder en course, ce n'est pas si grave, mais là, j'ai dû faire face à une défaillance mécanique. J'ai été à pied pendant un moment et j'ai dû changer de vélo avec un coéquipier, mais il est plus petit. Ce n'était pas facile et ça m'a fait mal aux jambes."

Après le changement de vélo, il était déjà trop tard. "Je me suis retrouvé dans un autre groupe et j'étais trop loin", a-t-il dit. "Une fois que vous êtes hors de ce groupe, vous ne pouvez pas gagner."

Le coureur de 31 ans avait de bonnes sensations jusqu'alors. "Je ne dis pas que j'allais gagner, mais j'aurais de toute façon terminé dans le groupe de tête. Le plan était que mes coéquipiers attaquent sur la Santa Maria et que je commence ensuite à rouler à partir des 25 derniers kilomètres, mais je n'ai jamais pu le faire. C'est une opportunité manquée", a-t-il conclu.