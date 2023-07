Timothy Dupont remporte la dernière étape, Henok Mulubrhan s'impose au classement général

Timothy Dupont s'est adjugé la 8e et dernière étape du Tour du Lac Qinghai (2.Pro), courue entre Gonghe et Chaka sur 200,2 kilomètres dimanche. Le coureur Tarteletto-Isorex a devancé le Colombien Victor Ocampo (Medellin-EPM) et le Néo-Zélandais Luke Mudgway (Bolton Equities Black Spoke) sur la ligne dans un sprint réduit. L'Érythréen Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) a remporté le classement général.