Tom Pidcock : "J'ai montré que je pourrais gagner cette course un jour"

"Liège-Bastogne-Liège n'a pas été une course facile", a expliqué Tom Pidcock. "J'ai essayé dans la Redoute, je savais que je pourrais revenir sur Remco Evenepoel. J'ai tout donné pour ce faire mais j'ai dû lâcher prise par la suite. Mais je termine finalement deuxième à Liège, ce qui est très satisfaisant. De toute façon, Evenepoel était de loin le plus fort dimanche. Quand il m'a demandé de le relayer dans Cornémont, je n'ai pas pu le faire et il est tout simplement parti seul. Je n'avais jamais été en grande forme, souvent malade, à Liège. Je pense que cette fois j'ai montré que je pourrais gagner cette course un jour."

Mercredi, Pidcock s'était classé 18e de la Flèche Wallonne, trois jours après sa 3e place à l'Amstel Gold Race.