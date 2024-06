Tombé sur son épaule dans sa chute, Evenepoel se sent "plutôt bien"

Evenepoel pensait surtout à ses collègues qui ont été victimes d'une chute plus lourde: "Je suis blessé mais rien de grave comme il y a deux mois. Il faut se tourner vers demain et ne pas trop penser à ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a des gars qui sont dans une situation pire que la mienne. Je souhaite à tout le monde un bon rétablissement".

Evenepoel est l'une des nombreuses victimes de la chute massive qui s'est produite dans le final de la cinquième étape, dans la descente de la Côte de Bel-Air. Le Slovène Primoz Roglic et l'Espagnol Juan Ayuso, deux de ses principaux rivaux au classement général, en faisaient également partie. Tous trois ont cependant pu poursuivre leur route.

Comme il n'y avait pas assez d'ambulances disponibles pour continuer la course en toute sécurité en raison des nombreux blessés de la chute, la course a finalement été neutralisée et il n'y a pas eu de temps pris sur cette étape. Le maillot jaune Evenepoel conserve donc 33 secondes d'avance sur son plus proche rival, Roglic. Il reste trois étapes dans le Critérium du Dauphiné, chacune avec des arrivées en côte.