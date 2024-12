Toujours convalescent après son accident, Remco Evenepoel reporte son retour à la compétition: "Trop juste pour le Giro"

Remco Evenepoel, à l'arrêt depuis un grave accident début décembre et qui avait envisagé un retour début mars, ne reprendra finalement la compétition qu'à la mi-avril, a-t-il déclaré samedi au quotidien La Dernière Heure/Les Sports.

"Le plan initial était de reprendre à l'Ardèche et la Drôme Classic (1er et 2 mars). Mais tout cela est tombé à l'eau. Si je peux reprendre l'entraînement (sur route) vers le 4 ou 5 février, je n'aurai que trois semaines dans les jambes avant ces deux courses", a-t-il analysé. "Aujourd'hui, je n'ai qu'une seule idée en tête: être au départ de la Flèche brabançonne (le 18 avril) et enchaîner avec les trois autres classiques ardennaises (l'Amstel le 20, la Flèche wallonne le 23 et Liège le 27) avec l'ambition d'y jouer la gagne".