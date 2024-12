Donald Trump, Syrie, Remco Evenepoel... Revivez en images les moments marquants de l'année 2024

De la tentative d'assassinat de Donald Trump aux inondations à Valence en passant par la fin de carrière de Rafael Nadal. Revivez douze moments marquants de l'année 2024 à travers les douze photos les plus fortes sélectionnées par la rédaction.

Les éruptions au même endroit en décembre, janvier et février avaient entraîné dès novembre l'évacuation des près de 4.000 habitants de la petite ville portuaire de Grindavík. La région vivra encore trois éruptions supplémentaires en 2024, en mai, août et novembre.

Les images spectaculaires, qui font le tour du monde, montrent de la lave incandescente et des panaches de fumée.

Le samedi 16 mars, de la lave jaillit d'une nouvelle faille volcanique sur la péninsule de Reykjanes, en Islande, marquant la quatrième éruption dans cette zone depuis décembre. L'éruption ne se termine que le 5 mai devenant la deuxième plus longue éruption depuis la réactivation volcanique de la péninsule de Reykjanes en mars 2021.

En fin d'année, le 13 novembre, les agriculteurs sont revenus manifester contre l'accord UE-Mercosur et pour demander un soutien face à la fièvre catarrhale ovine.

Le 26 mars, une nouvelle mobilisation a eu lieu dans le quartier européen, rassemblant 250 tracteurs et perturbant la circulation.

En 2024, les agriculteurs belges ont exprimé leur colère à plusieurs reprises. En février, 900 tracteurs se sont mobilisés pour exprimer leur mécontentement face aux décisions de la Commission européenne concernant la Politique Agricole Commune (PAC) et pour dénoncer le "fardeau" réglementaire, la concurrence déloyale d'importations bon marché et la chute des rémunérations.

Leurs revendications principales portent sur les prix trop bas, la concurrence déloyale des importations, et la complexité administrative. Malgré quelques avancées, les agriculteurs estiment que les résultats concrets tardent à venir.

13 juillet – Donald Trump échappe à une tentative d'assassinat

Le 13 juillet 2024, celui qui était à l'époque candidat à la présidentielle américaine a échappé à une tentative d'assassinat en plein meeting. Il a été évacué de l'estrade sur laquelle il se trouvait en Pennsylvanie avec du sang coulant de son oreille. Le tireur, un jeune Américain de 20 ans, a été tué et une personne dans le public a également perdu la vie.

Des photos de Donald Trump levant le poing en signe de défi vers la foule alors que les agents l'emmenaient, ont fait le tour du monde.

Le 5 novembre, le candidat républicain a été largement élu pour un second mandat face à la candidate démocrate et vice-présidente sortante Kamala Harris.

03 août – Remco Evenepoel brille aux Jeux olympiques

La Belgique a brillé aux Jeux olympiques de Paris en remportant 10 médailles. Et parmi les artisans de cet exploit belge, il y a un grand Remco Evenepoel. Le cycliste a ramené non pas une, mais deux médailles d'or à la maison.

La première en s'imposant au contre-la-montre. La seconde, sept jours plus tard, le 3 août 2024, en arrivant en solitaire sur le Trocadéro après 270 kilomètres de course. Une photo mythique.

22 août– Bart De Wever pousse une Fiat rouge

Bart De Wever (N-VA), formateur fédéral est photographié le 21 août poussant une Fiat 500 rouge devant le Parlement Fédéral. Le même jour, une réunion entre les présidents des cinq partis avait lieu et ne se terminera qu'à 1h30 du matin.

Malgré les difficultés et le sérieux de la situation, Bart De Wever, amateur d'ironie, blague face aux journalistes. En apercevant la petite Fiat 500 rouge devant les caméras, il feint d'être surpris, comme si cette couleur n'avait pas sa place à cet endroit.

Après l'avoir observée, il fait semblant de s'asseoir dessus, puis tente de la pousser, sans succès. La scène se déroule sous le regard amusé de Théo Francken.

9 septembre – La crise chez Audi Brussels s'intensifie

La crise chez Audi Forest s'est intensifiée en septembre 2024. Suite à l'annonce qu'aucun nouveau modèle ne serait attribué à l'usine, les tensions entre la direction et les syndicats ont culminé.

Les travailleurs ont confisqué les clés de 200 véhicules, provoquant la fermeture de l'usine par la direction et la suspension des salaires.

Devant l'usine, des pneus disposés comme le logo d'Audi, ont été incendiés, symbole de la colère des travailleurs.

Les syndicats ont contesté ce "lock-out" en justice et demandé une conciliation sociale. La direction exigeait une reprise immédiate du travail, tandis que les syndicats réclamaient le paiement des salaires et un retour progressif à la normale.

La fermeture définitive a finalement été confirmée. La direction d'Audi Brussels a clôturé le processus d'information et de consultation prévu par la loi Renault, confirmant la cessation définitive de la production de voitures à l'usine de Bruxelles le 28 février 2025.

27 septembre – Le chef du Hezbollah est tué

Après l'attaque sans précédent du Hamas en territoire israélien le 7 octobre 2023, Israël a poursuivi son offensive militaire contre le mouvement islamiste palestinien dans la bande de Gaza, éliminant plusieurs de ses hauts responsables. En 2024, le conflit a pris de l'ampleur et s'est étendu au Liban contre le Hezbollah, allié du Hamas.

Cette photo du 27 septembre 2024 montre des personnes regardent à travers les décombres des bâtiments qui ont été rasés par les frappes israéliennes qui ont visé et tué le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah.

19 novembre – Rafael Nadal met un terme à sa carrière

Deux ans après Roger Federer, Rafael Nadal est devenu le 19 novembre 2024, à Malaga, le deuxième membre du "Big 3" du tennis à ranger ses raquettes pour de bon, "serein" après une ultime défaite en quarts de finale de la Coupe Davis contre les Pays-Bas.

L'Espagnol est l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire, particulièrement dominant sur terre battue. Il a remporté 22 titres du Grand Chelem, dont un record de 14 Roland-Garros, et a accumulé 92 titres en carrière. Connu pour son mental de fer et sa ténacité, Nadal a été classé numéro 1 mondial à plusieurs reprises.

27 octobre – Valence est touchée par des inondations meurtrières

En octobre 2024, la région de Valence a été frappée par des inondations dévastatrices causées par des pluies torrentielles exceptionnelles. Plus de 220 personnes ont perdu la vie, principalement des personnes âgées.

Des images saisissantes montrent des rues transformées en torrents et des zones entièrement submergées et puis des voitures empilées. Les précipitations ont atteint 600 litres/m² en quelques heures, résultat d'un phénomène de "goutte froide" amplifié par le changement climatique.

08 décembre – Le pouvoir de Bachar al-Assad s’effondre en Syrie

En décembre 2024, le régime de Bachar al-Assad s'effondre face à une offensive fulgurante des rebelles syriens, menée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Cham.

Le 8 décembre, Assad fuit Damas pour la Russie, où il obtient l'asile politique. Les rebelles prennent le contrôle de la capitale, mettant fin à 53 ans de règne de la famille Assad.

Les rebelles déclarent la Syrie "libérée" et appellent les déplacés à revenir. Cette chute marque un tournant majeur dans la guerre civile syrienne, suscitant des célébrations, mais aussi des inquiétudes quant à l'avenir du pays sous le nouveau pouvoir islamiste.

08 décembre – Notre-Dame de Paris rouvre ses portes

La cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes au public les 7 et 8 décembre 2024, près de cinq ans après l'incendie dévastateur d'avril 2019.

Les travaux titanesques ont inclus la reconstruction de la charpente en chêne, la restauration de la flèche de Viollet-le-Duc, la réfection des voûtes effondrées et le nettoyage complet de l'intérieur. La pierre a retrouvé sa blondeur, les vitraux, leur éclat, et les chapelles leurs couleurs vives. Le chantier a également modernisé l'édifice avec un système de protection incendie ultramoderne.

Cette réouverture a été marquée par des cérémonies religieuses, dont la première messe et la consécration d'un nouvel autel.

Bien que l'intérieur ait été restauré, des travaux se poursuivront jusqu'en 2028 pour finaliser la reconstruction.

19 décembre – Gisèle Pélicot devient l'icône des victimes de la soumission chimique dans le monde

Le procès des viols de Mazan s'est conclu le 19 décembre 2024 après quatre mois de débats. 51 hommes étaient accusés, dont Dominique Pelicot, le principal mis en cause, pour avoir drogué son épouse, Gisèle Pelicot, et l'avoir fait violer par de nombreux hommes entre 2011 et 2020

Le verdict a condamné Dominique Pelicot à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale requise. Les 50 autres accusés ont reçu des peines allant de 1 an ferme à 15 ans de réclusion, généralement inférieures aux réquisitions du ministère public.

Ce procès, fortement médiatisé, a soulevé des questions sur les violences envers les femmes et la culture du viol. La décision a suscité des réactions mitigées : soulagement pour la défense, déception pour certains collectifs féministes qui ont jugé les peines trop clémentes.

Gisèle Pelicot est devenue une figure emblématique, saluée comme une "héroïne féministe" par la presse internationale. Son courage et sa résilience ont été largement salués.