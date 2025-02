Tour d'Algarve: Jonas Vingegaard cartonne au chrono, s'offre la dernière étape... et la victoire finale

On s'y attendait, il l'a fait: Jonas Vingegarrd a fait le travail lors de la dernière étape du Tour d'Algarve. Le coureur danois a finalement dominé les autres spécialistes de l'exercice pour s'adjuger une victoire attendue.

Vingegaard a devancé Wout van Aert de 11 secondes sur la ligne d'arrivée. Tiberi referme le podium du jour avec une quinzaine de secondes de retard. Avec ce succès, le Danois s'adjuge aussi le classement général, devançant finalement Almeida de 15 secondes et notre compatriote Laurens De Plus (Ineos), brillant troisième à la fin de cette semaine de course.